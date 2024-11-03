Беломытцев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1881
Отец: Беломытцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Беломытцев Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Беломытцева Еадокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1904
Сын: Беломытцев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1907
Сын: Беломытцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1909
Сын: Беломытцев Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна
Мелеховое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1911
Сын: Беломытцев Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна