Беломытцев Дмитрий Васильевич 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беломытцев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Беломытцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Беломытцев Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Беломытцева Еадокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1904

Сын: Беломытцев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Беломытцев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Беломытцев Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

Мелеховое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Беломытцев Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Беломытцева (Гончарова) Евдокия Васильевна

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