Усынина (Чушкина) Матрена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич
Мать: Чушкина Агафья Петровна
Бракосочетание
14.07.1846 ст.
ф.203-оп.745-д.1713 725об-726
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Усынин Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Усынин Яков Евдокимович
Смерть
Неизвестно