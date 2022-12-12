Усынина (Чушкина) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (Чушкина) Матрена Ефимовна

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мать: Чушкина Агафья Петровна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
14.07.1846 ст.

Муж: Усынин Яков Евдокимович

ф.203-оп.745-д.1713 725об-726
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Усынин Яков Евдокимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Усынин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Усынин Яков Евдокимович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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