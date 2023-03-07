Третьякова Анастасия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Василенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.08.1924
Сын: Третьяков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович
Смерть
1967