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Третьякова Анастасия Поликарповна

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Место рождения

Армянинова, Кутеремская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Армянинова, Кутеремская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Василенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Третьяков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.08.1924

Сын: Третьяков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков Василий Герасимович

Армянинова, Кутеремская волость, Бирский уезд
Смерть
1967
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