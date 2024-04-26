Стародубцева Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Стародубова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Стародубов Виталий Петрович
Рождение ребёнка
1982
Сын: Стародубов Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Стародубов Виталий Петрович