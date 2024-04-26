Стародубцева Лидия Николаевна 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стародубцева Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубов Виталий Петрович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Стародубова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Стародубов Виталий Петрович

Рождение ребёнка
1982

Сын: Стародубов Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Стародубов Виталий Петрович

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