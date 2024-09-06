Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Савельев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1877 ст.

Сын: Симеон Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Николай Савельев и законная его жена Анна Андреева,православные
Смерть
Неизвестно

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