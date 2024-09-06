Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Савельев
Рождение ребёнка
21.07.1877 ст.
Сын: Симеон Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Деревни Нератовки крестьянин Николай Савельев и законная его жена Анна Андреева,православные
Смерть
Неизвестно