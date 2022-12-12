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Захаров Яков Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Максим Ильин

Мать: Прасковья Лукьянова

Бракосочетание
01.11.1874

Жена: Ксения Иванова

ПЖ: с. Никольского крестьяне Николай Иванов и Тарас Самуилов. ПН: с. Никольского крестьянин Яков Никитин и д. Озерки крестьянин Андрей Иванов.
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Захаров Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1878

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1879

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Захаров Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Захаров Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Захаров Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.04.1899

Сын: Захаров Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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