Захаров Яков Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Максим Ильин
Мать: Прасковья Лукьянова
Бракосочетание
01.11.1874
Жена: Ксения Иванова
ПЖ: с. Никольского крестьяне Николай Иванов и Тарас Самуилов. ПН: с. Никольского крестьянин Яков Никитин и д. Озерки крестьянин Андрей Иванов.
Рождение ребёнка
14.03.1876
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
17.01.1878
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1879
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1886
Сын: Захаров Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
21.05.1897
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1899
Сын: Захаров Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно