Беирянитян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беирянитян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Муртаза Куряев

Отец ребёнка: Куряй Измайлов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ряхиля

Отец ребёнка: Куряй Измайлов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рябья

Отец ребёнка: Куряй Измайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряй Измайлов

Смерть
Неизвестно
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