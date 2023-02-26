Беирянитян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Муртаза Куряев
Отец ребёнка: Куряй Измайлов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ряхиля
Отец ребёнка: Куряй Измайлов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рябья
Отец ребёнка: Куряй Измайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куряй Измайлов
Смерть
Неизвестно