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Авдотья Федорова
Авдотья Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Филиппов
1743 г.р.
Мать
Авдотья Васильева
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Федор Филиппов
Мать:
Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно
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