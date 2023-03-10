Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Федор Филиппов

Мать: Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно