Горн (Плишкин) Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горн (Плишкин) Николай Владимирович

Место рождения

Tashkent, Tashkent Province, Uzbekistan

Дата рождения

28.09.1890

Дата смерти

03.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Горн Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Горн (Константинова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1927

Сын: Горн Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Горн (Константинова) Александра Дмитриевна

Смерть
03.06.1971

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