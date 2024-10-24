Горн (Плишкин) Николай Владимирович
Место рожденияTashkent, Tashkent Province, Uzbekistan
Дата рождения28.09.1890
Дата смерти03.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1923
Мать ребёнка: Горн (Константинова) Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1927
Мать ребёнка: Горн (Константинова) Александра Дмитриевна
Смерть
03.06.1971