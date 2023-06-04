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Баранихина Зинаида Федоровна
Баранихина Зинаида Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1933
Пол
Женский
Отец
Воробьев Федор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933
Отец:
Воробьев Федор
Мать: не указана
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