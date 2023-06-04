Баранихина Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранихина Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933

Отец: Воробьев Федор

Мать: не указана