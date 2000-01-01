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Прокопиев Кузнецов Иван

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.02.1901

Дата смерти

04.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901

Отец: Елизаров Кузнецов Прокопий

Мать: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
18.02.1901
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
04.05.1911
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
05.05.1911
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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