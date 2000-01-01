Прокопиев Кузнецов Иван
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения13.02.1901
Дата смерти04.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
18.02.1901
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
04.05.1911
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
05.05.1911
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя