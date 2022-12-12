Семенюк Николай Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.
Бракосочетание
05.02.1928
Жена: Семенюк Анна Стефановна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
16.11.1928
Мать ребёнка: Семенюк Анна Стефановна
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: Семенюк Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Семенюк Анна Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно