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Семенюк Николай Арсеньевич

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.

Отец: Семенюк Арсений Сильвестрович

Мать: Семенюк Пелагея Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.02.1928

Жена: Семенюк Анна Стефановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 23 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Семенюк Лев Николаевич

Мать ребёнка: Семенюк Анна Стефановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: Семенюк Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Семенюк Анна Стефановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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