Кокошкин Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкин Фёдор Фёдорович

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Место рождения

г. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии

Дата рождения

26.07.1871

Дата смерти

20.01.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии
Место жительства
С 1871
г. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии
Место жительства
По 1889
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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