Кокошкин Фёдор Фёдорович
Место рожденияг. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии
Дата рождения26.07.1871
Дата смерти20.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии
Место жительства
С 1871
г. Холм, Холмский уезд Люблинской губернии
Место жительства
По 1889
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
По 1918
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.01.1918