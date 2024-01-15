Вершинина Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вершинин Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Вершинина) Лукерья Герасимова
Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Вершинина) Вассилиса Герасимова
Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов
Смерть
Неизвестно