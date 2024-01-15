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Вершинина Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Герасим Якимов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Вершинин Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Вершинина) Лукерья Герасимова

Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Вершинин Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Вершинина) Вассилиса Герасимова

Отец ребёнка: Вершинин Герасим Якимов

Смерть
Неизвестно

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