Гонибесова (Фалалеева) Клавдия Фёдоровна 18.12.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гонибесова (Фалалеева) Клавдия Фёдоровна

Место рождения

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882

Отец: Фалалеев Фёдор Терентьев

Мать: Фалалеева Олимпиада Васильева

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
21.01.1898 ст.

Муж: Гонибесов Константин Николаевич

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.05.1899

Дочь: Гонибесова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.06.1900 ст.

Дочь: Банникова (Гонибесова) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Дочь: Фёдорова (Гонибесова) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Гонибесов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1910 ст.

Дочь: Гонибесова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1911

Сын: Гонибесов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.1912 ст.

Дочь: Гонибесова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Есаульский, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Сын: Гонибесов Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич

Есаульский, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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