Гонибесова (Фалалеева) Клавдия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882
Бракосочетание
21.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
?.05.1899
Дочь: Гонибесова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1900 ст.
Дочь: Банникова (Гонибесова) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Дочь: Фёдорова (Гонибесова) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Сын: Гонибесов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1910 ст.
Дочь: Гонибесова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1911
Сын: Гонибесов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1912 ст.
Дочь: Гонибесова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Сын: Гонибесов Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Гонибесов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно