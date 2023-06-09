Борзов Антон Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Борзов Прокофий Иванов
Мать: Борзова Ирина Гаврилова
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Борзов Ипат Антонов
Мать ребёнка: Мать Ипат Антонов
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Мать Ипат Антонов
Место жительства
1748
ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сестринского, Фоминского, Локнянского, (Оль...
Смерть
После 1748