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Борзов Антон Прокофьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Борзов Прокофий Иванов

Мать: Борзова Ирина Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Борзов Ипат Антонов

Мать ребёнка: Мать Ипат Антонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Борзов Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Мать Ипат Антонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сестринского, Фоминского, Локнянского, (Оль...
Смерть
После 1748