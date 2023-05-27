Куренбина Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Рождение ребёнка
17.06.1985
Дочь: Куренбина Елена Павловна
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1989
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1991
Дочь: Куренбина Лилия Павловна
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.03.1993
Дочь: Куренбина Яна Павловна
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1995
Дочь: Куренбина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
30.05.1997
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1998
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович