Куренбина Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренбина Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: Андреев Дмитрий Михайлович

Мать: Ткачева Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
17.06.1985

Дочь: Куренбина Елена Павловна

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1989

Сын: Куренбин Павел Павлович

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1991

Дочь: Куренбина Лилия Павловна

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1993

Дочь: Куренбина Яна Павловна

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1995

Дочь: Куренбина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1997

Сын: Куренбин Давид Павлович

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1998

Сын: Куренбин Самуил Павлович

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренбин Павел Александрович