Нестерович Зося (София) Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
22.10.1851 ст.
Сын: Нестерович Филип Гаврилович
Отец ребёнка: Нестерович Гаврило Филипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Нестерович Норберт Гаврилович
Отец ребёнка: Нестерович Гаврило Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно