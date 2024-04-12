Нестерович Зося (София) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерович Зося (София) Андреевна

Место рождения

Магдулино, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.10.1851 ст.

Сын: Нестерович Филип Гаврилович

Отец ребёнка: Нестерович Гаврило Филипович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Нестерович Норберт Гаврилович

Отец ребёнка: Нестерович Гаврило Филипович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестерович Гаврило Филипович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Магдулино, Мядельский район, Минская область
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