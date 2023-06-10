Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Жена Адриана Татьяна Иванова 22=1828 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Адриана жена Татьяна Иванова 26=1828 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1854 Сын их Иван 5 месяцев=1854 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Сын их Иван 3=1854 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Сын их Иван 6=1854 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Сергеев

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Алексей 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно