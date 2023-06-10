Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Жена Адриана Татьяна Иванова 22=1828 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Адриана жена Татьяна Иванова 26=1828 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Сергеев
ИВ-1854 Сын их Иван 5 месяцев=1854 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Сын их Иван 3=1854 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Сын их Иван 6=1854 Далее ИВ нет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Сергеев
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Алексей 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно