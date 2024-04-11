Довгард Матвей Иосифович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Довгард Йосель Залманович
Мать: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Довгард Белла Исааковна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Элеонора Матвеевна
Мать ребёнка: Довгард Белла Исааковна
Эвакуация
1942
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довгард Белла Исааковна
Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург