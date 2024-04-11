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Довгард Матвей Иосифович

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Довгард Йосель Залманович

Мать: Довгард Лия Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Довгард Белла Исааковна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Элеонора Матвеевна

Мать ребёнка: Довгард Белла Исааковна

Эвакуация
1942
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгард Белла Исааковна

Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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