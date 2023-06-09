Заруба Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1993
Дочь: Михайлова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Заруба Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1998
Дочь: Заруба Елена Владимировна
Мать ребёнка: Заруба Елена Николаевна
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край