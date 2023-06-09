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Заруба Владимир Васильевич

Место рождения

Джонка, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

22.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Джонка, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.01.1993

Дочь: Михайлова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Заруба Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.03.1998

Дочь: Заруба Елена Владимировна

Мать ребёнка: Заруба Елена Николаевна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край