Николаева (Новикова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.02.1928
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928
Рождение ребёнка
31.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Александр Константинович
Рождение ребёнка
22.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.2004