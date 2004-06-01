Николаева (Новикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Новикова) Мария Ивановна

Место рождения

Ахлебиновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.02.1928

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928

Отец: Новиков Иван ???Владимирович

Мать: Новикова Агафья Петровна

Ахлебиновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Александр Константинович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Александр Константинович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Константинович

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
01.06.2004
Пенза, город Пенза, Пензенская область