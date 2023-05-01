Бойцов (Филатков) Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов (Филатков) Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983

Отец: Филатков Алексей Владимирович

Мать: Бойцова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.2014

Дочь: Бойцова Диана Александровна

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Рождение ребёнка
2016

Сын: Бойцов Марк Александрович

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Рождение ребёнка
2018

Сын: Бойцов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна