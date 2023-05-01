Бойцов (Филатков) Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1983
Рождение ребёнка
29.11.2014
Дочь: Бойцова Диана Александровна
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
2016
Сын: Бойцов Марк Александрович
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
2018
Сын: Бойцов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна