Махов Геннадий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Геннадий Трофимович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махов Трофим Андрианович

Мать: Махова Анна

Россия
Рождение ребёнка
30.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Лидия Павловна

Поселок им. Тимирязева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Махова Лидия Павловна

Россия
Смерть
Неизвестно
Поселок им. Тимирязева
Причина смерти: Рак
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