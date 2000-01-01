Махов Геннадий Трофимович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махов Трофим Андрианович
Мать: Махова Анна
Россия
Рождение ребёнка
30.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махова Лидия Павловна
Поселок им. Тимирязева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Махова Лидия Павловна
Россия
Смерть
Неизвестно
Поселок им. Тимирязева
Причина смерти: Рак