Шманцарь Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шманцарь Иван Григорьевич

Место рождения

Смоленская обл., г. Велиж

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл., г. Велиж
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шманцарь Семен Иванович

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
31.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Амосовна

Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Смерть
Неизвестно
Похороны
1949
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