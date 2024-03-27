Шманцарь Иван Григорьевич
Место рожденияСмоленская обл., г. Велиж
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Мария Амосовна
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
1932
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
31.07.1979
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Жуковщина, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Смерть
Неизвестно
Похороны
1949