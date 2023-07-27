Гостева Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1986
Дочь: Гостева (Гостева) Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
До 1995
Рождение ребёнка
06.06.1995
Дочь: (Кулагина) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Кулагин Андрей Григорьевич