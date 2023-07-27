Гостева Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостева Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1952 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1986

Дочь: Гостева (Гостева) Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1995

Муж: Кулагин Андрей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1995

Дочь: (Кулагина) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Кулагин Андрей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

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