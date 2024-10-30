Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досужев Гавриил Евфимович
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Бракосочетание
09.01.1852
Рождение ребёнка
05.02.1853 ст.
Сын: Досужев Дмитрий Евфимович
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 06.01.1867
Дочь: Досужева Домника Ефимовна
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.04.1871
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.02.1873
Дочь: Досужева Агафья Евфимовна
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
31.12.1876
Дочь: Досужева Домника Евфимовна
Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович
Смерть
Неизвестно