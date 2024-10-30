Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досужева Пелагея Исидоровна (Сидоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досужев Гавриил Евфимович

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Бракосочетание
09.01.1852

Муж: Досужев Евфимий Гаврилович

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.02.1853 ст.

Сын: Досужев Дмитрий Евфимович

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Досужев Семён Евфимович

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1867

Дочь: Досужева Домника Ефимовна

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Никольское, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.04.1871

Сын: Досужев Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Рождение ребёнка
03.02.1873

Дочь: Досужева Агафья Евфимовна

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Рождение ребёнка
31.12.1876

Дочь: Досужева Домника Евфимовна

Отец ребёнка: Досужев Евфимий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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