Скирда Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирда Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скирда Иван

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Скирда Сергей

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Скирда Дмитрий

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Скирда Григорий

Отец ребёнка: Скирда Михей

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Скирда Яков

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Скирда Михей

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Награда
С 1941 по 1945
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне" С 1941 по 1945
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирда Михей

Смерть
Неизвестно