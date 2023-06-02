Скирда Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скирда Иван
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Скирда Сергей
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Скирда Дмитрий
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Скирда Григорий
Отец ребёнка: Скирда Михей
Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927
Сын: Скирда Яков
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Скирда Михей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Скирда Михей
Награда
С 1941 по 1945
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне" С 1941 по 1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скирда Михей
Смерть
Неизвестно