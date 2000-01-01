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Белов Николай Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Белов Трофим Андреевич

Мать: Белова Дарья Тимофеевна

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