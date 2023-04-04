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(Ильина) Амиа (Амалия?)
(Ильина) Амиа (Амалия?)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Пол
Женский
Отец
Ильин Алексей Афиногенович
1834 г.р.
Мать
Ильина (Шеринг) Александра Федоровна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Ильин Алексей Афиногенович
Мать:
Ильина Александра Федоровна
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