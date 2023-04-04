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(Ильина) Амиа (Амалия?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна