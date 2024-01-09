Смирнов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1922
Дата смерти18.07.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1922
Отец: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
02.07.1957
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милютина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Смерть
18.07.1987