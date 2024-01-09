Смирнов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил Васильевич

Смирнов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1922

Дата смерти

18.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1922

Отец: Смирнов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1957

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милютина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Смерть
18.07.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close