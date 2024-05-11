Розенталь Ципа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Розенталь Ципа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)

Отец ребёнка: Розенталь Меер Аронович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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