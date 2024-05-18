Тимошенко (Харченко) Ульяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тимошенко Авксентий Федорович
Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович
Бракосочетание
08.11.1853
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHGY?i=158&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.08.1854
Сын: Тимошенко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-R?i=786&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 23.08.1855
Дочь: Тимошенко Васса Федоровна
Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCDG?i=14&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно