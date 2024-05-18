Тимошенко (Харченко) Ульяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Харченко) Ульяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тимошенко Авксентий Федорович

Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Тимошенко Федор Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHGY?i=158&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.08.1854

Сын: Тимошенко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-R?i=786&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 23.08.1855

Дочь: Тимошенко Васса Федоровна

Отец ребёнка: Тимошенко Федор Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCDG?i=14&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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