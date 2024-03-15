Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти17.11.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Бракосочетание
08.02.1837 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.
Сын: Смоленков Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.03.1843 ст.
Сын: Смоленков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1850 ст.
Сын: Смоленков Маркел Афанасьевич
Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич
Смерть
17.11.1889 ст.