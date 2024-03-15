Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна

Место рождения

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

17.11.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Кубышкин Степан Григорьевич

Мать: Кубышкина Екатерина Фирсовна

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1837 ст.

Муж: Смоленков Афанасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.

Сын: Смоленков Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1843 ст.

Сын: Смоленков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1850 ст.

Сын: Смоленков Маркел Афанасьевич

Отец ребёнка: Смоленков Афанасий Тимофеевич

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.11.1889 ст.
Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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