Станкевич Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станкевич Иван Герасимович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Юлия Герасимовна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Маня Герасимовна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станкевич Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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