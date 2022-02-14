Станкевич Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станкевич Иван Герасимович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Юлия Герасимовна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Маня Герасимовна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станкевич Пётр Герасимович
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно