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Самсонов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1909

Сын: Самсонов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1910

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Самсонов Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил с 1914 года. Рядовой 322-го Солигаличского пехотного полка 81-й пехотной дивизии. Ранен 17.09.1915 ст у фольварка Осташина (Барановичское направление)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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