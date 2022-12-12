Самсонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1910
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1911
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил с 1914 года. Рядовой 322-го Солигаличского пехотного полка 81-й пехотной дивизии. Ранен 17.09.1915 ст у фольварка Осташина (Барановичское направление)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно