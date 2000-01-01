Ефимов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1949

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949

Отец: Ефимов Иван Иванович

Мать: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
04.04.1971

Дочь: Ефимова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Ефимовна Мария Леоновна

Рождение ребёнка
12.12.1977

Сын: Ефимов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Ефимовна Мария Леоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993
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