Ефимов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1949
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949
Отец: Ефимов Иван Иванович
Мать: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
04.04.1971
Дочь: Ефимова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Ефимовна Мария Леоновна
Рождение ребёнка
12.12.1977
Сын: Ефимов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Ефимовна Мария Леоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993