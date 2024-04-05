Filipowicz (Pajk) Katarzyna 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Filipowicz (Pajk) Katarzyna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

11.03.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

1805 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.
1817 г.р.
1819 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Filipowicz) Rozalia

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Бракосочетание
06.02.1804

Муж: Filipowicz Jan

Kierz
Рождение ребёнка
16.01.1805

Дочь: Szydlik (Filipowicz) Marianna

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Osuchowa
Рождение ребёнка
1811

Сын: Filipowicz Mateusz

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Osuchowa
Рождение ребёнка
19.08.1814

Дочь: Szydlik (Filipowicz) Marcjanna

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Osuchowa
Рождение ребёнка
1817

Сын: Filipowicz Józef

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Рождение ребёнка
23.11.1819

Сын: Filipowicz Andrzej

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Filipowicz) Franciszka

Отец ребёнка: Filipowicz Jan

Poręba-Kocęby
Смерть
11.03.1823
Poręba Kocęby, Osuchowa
ś. Kazimierz Szydlik 50l.

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