Filipowicz (Pajk) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти11.03.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Filipowicz) Rozalia
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Бракосочетание
06.02.1804
Муж: Filipowicz Jan
Kierz
Рождение ребёнка
16.01.1805
Дочь: Szydlik (Filipowicz) Marianna
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Osuchowa
Рождение ребёнка
1811
Сын: Filipowicz Mateusz
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Osuchowa
Рождение ребёнка
19.08.1814
Дочь: Szydlik (Filipowicz) Marcjanna
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Osuchowa
Рождение ребёнка
1817
Сын: Filipowicz Józef
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Рождение ребёнка
23.11.1819
Сын: Filipowicz Andrzej
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Filipowicz) Franciszka
Отец ребёнка: Filipowicz Jan
Poręba-Kocęby
Смерть
11.03.1823
Poręba Kocęby, Osuchowa
ś. Kazimierz Szydlik 50l.