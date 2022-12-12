Чередова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1801 и 1806

Муж: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1813 или 1814

Сын: Чередов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
До 1834
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