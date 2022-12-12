Чередова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1801 и 1806
Муж: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
До 1834