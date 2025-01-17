Цыплякова (Назарова) Мария Андреевна 21.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыплякова (Назарова) Мария Андреевна

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Место рождения

Дмитриев Усад, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

27.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Назаров Андрей Сергеевич

Мать: Назарова (Аладышева) Наталья Павловна

Дмитриев Усад, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
10.06.1946

Муж: Цыпляков Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
07.03.1947

Сын: Цыпляков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Дмитриев Усад, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.11.1948

Сын: Цыпляков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.03.1951

Сын: Цыпляков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Дмитриев Усад, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Цыплякова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.06.1957

Сын: Цыпляков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.06.1959

Дочь: Цыплякова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Чернышук (Цыплякова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич

Каменка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
27.08.1992
Дмитриев Усад, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

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