Цыплякова (Назарова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти27.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Бракосочетание
10.06.1946
Рождение ребёнка
07.03.1947
Сын: Цыпляков Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1948
Сын: Цыпляков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1951
Сын: Цыпляков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Цыплякова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1955
Рождение ребёнка
19.06.1957
Сын: Цыпляков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1959
Дочь: Цыплякова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.07.1959
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Чернышук (Цыплякова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Цыпляков Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1967
Смерть
27.08.1992