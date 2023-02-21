(Агафонова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Агафонова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Кимасова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Киселёв Георгий Евлампиевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Киселёв Иван

Отец ребёнка: Киселёв Георгий Евлампиевич

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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