(Агафонова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Кимасова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Киселёв Георгий Евлампиевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Киселёв Иван
Отец ребёнка: Киселёв Георгий Евлампиевич
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно