ЗайцовТимоничев Григорий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1833
Отец: Илья Васильевич
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
20.08.1853
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1855
Сын: Зайцовтимоничев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зайцовтимоничев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1862
Сын: Зайцовтимоничев Симон Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1864
Дочь: Иустина Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно