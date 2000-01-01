ЗайцовТимоничев Григорий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЗайцовТимоничев Григорий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1833

Отец: Илья Васильевич

Мать: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
20.08.1853

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Зайцовтимоничев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зайцовтимоничев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1862

Сын: Зайцовтимоничев Симон Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1864

Дочь: Иустина Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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