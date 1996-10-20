Павлова Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1939

Дата смерти

20.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939

Отец: Павлов Владимир Иванович

Мать: Лондоренко Анна Никитична

Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Мисан Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Зеленский Борис Петрович

Рождение ребёнка
27.12.?

Дочь: Ильинова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Зеленский Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.10.1996
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