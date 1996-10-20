Павлова Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1939
Дата смерти20.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Мисан Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Зеленский Борис Петрович
Рождение ребёнка
27.12.?
Дочь: Ильинова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Зеленский Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
20.10.1996