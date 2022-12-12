Иванова (Ремезова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1909
Дата смерти12.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1909
Отец: Ремезов Тимофей
Рождение ребёнка
12.11.1928
Отец ребёнка: Иванов Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1972