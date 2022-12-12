Иванова (Ремезова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ремезова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Строково, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.07.1909

Дата смерти

12.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1909

Отец: Ремезов Тимофей

Мать: Ремезова Анна Григорьевна

Строково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.11.1928

Сын: Иванов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Арсеньевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Арсеньевич

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
12.12.1972
Кострома, город Кострома, Костромская область
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