Чуканова Прасковья Николаевна Около 14.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуканова Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1901

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуканов Виктор Чуканов

Отец ребёнка: Чуканов Семён Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

Отец ребёнка: Чуканов Семён Николаевич

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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