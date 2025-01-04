Чуканова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 14.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1901
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуканов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова
Отец ребёнка: Чуканов Семён Николаевич
Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно