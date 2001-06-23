Евдокимова (Наурзбаева) Зульфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.2001
Сын: Евдокимов Артём Михайлович
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Вячеславович
Рождение ребёнка
20.04.2010
Сын: Евдокимов Илья Михайлович
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно