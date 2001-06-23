Евдокимова (Наурзбаева) Зульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Наурзбаева) Зульфия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.2001

Сын: Евдокимов Артём Михайлович

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Вячеславович

Рождение ребёнка
20.04.2010

Сын: Евдокимов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Михаил Вячеславович

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