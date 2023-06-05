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Киселев Федор Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Киселев Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1938

Дочь: Горшкова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Киселева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр Федорович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно