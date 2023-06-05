Киселев Федор Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Киселев Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1938
Дочь: Горшкова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Киселева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Александр Федорович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно