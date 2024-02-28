Сандю Лев Сандюнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Сандю Сандюн Арынхоевич
Мать: Минчимаа Мария Ондаровна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Сандю Аяс Львович
Мать ребёнка: Сандю Майя Чамзырыновна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Львова Виктория Львовна
Мать ребёнка: Сандю Светлана Шаймаровна
Рождение ребёнка
1986
Мать ребёнка: Сандю Светлана Шаймаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандю Майя Чамзырыновна
Смерть
2009