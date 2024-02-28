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Сандю Лев Сандюнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Сандю Сандюн Арынхоевич

Мать: Минчимаа Мария Ондаровна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Сандю Аяс Львович

Мать ребёнка: Сандю Майя Чамзырыновна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Львова Виктория Львовна

Мать ребёнка: Сандю Светлана Шаймаровна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Сандю Алексей Львович

Мать ребёнка: Сандю Светлана Шаймаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандю Светлана Шаймаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандю Майя Чамзырыновна

Смерть
2009
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