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Фока Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

09.11.1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Татьяна Корнилова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Фокина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Фокина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Макар Фокин

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Парфентий Фокин

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена Фокина

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Егорова

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.11.1817 ст.
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