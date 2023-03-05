Фока Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти09.11.1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Татьяна Корнилова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Фокина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Фокина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Макар Фокин
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Парфентий Фокин
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена Фокина
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.11.1817 ст.