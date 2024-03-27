Илмурзин Сеяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлмурзин Сеяр

Илмурзин Сеяр

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илмурза N-Y9022>Y23181> Y23183

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Илмурзин Сендык

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Илмурзин Ибрай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.