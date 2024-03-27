Илмурзин Сеяр
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илмурза N-Y9022>Y23181> Y23183
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Илмурзин Сендык
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Илмурзин Ибрай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно